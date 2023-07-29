Производители кондиционеров рекордно нажились на жаре

Пять из семи крупнейших компаний, занимающихся отоплением, вентиляцией и кондиционированием (HVAC), получили рекордные доходы во втором квартале 2023 года на фоне охвативших северное полушарие волн жары, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Например, вторая по величине в США компания в этом сегменте Carrier Global Corp заработала с апреля по июнь 6 миллиардов долларов. В целом индекс HVAC, который отслеживает производителей оборудования отрасли, вырос на 20 процентов с начала июня и приближается к историческому максимуму.

Как пишет агентство, новые стандарты энергопотребления, введенные американскими властями, подталкивают потребителей покупать более эффективные, но и более дорогие устройства. К тому же экстремальная жара, установившаяся сейчас в США и Европе, как ожидается, приведет к повышению спроса на кондиционеры во второй половине года.