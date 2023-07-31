Выявлена связь между сном и работой мозга младенцев

Ученые из Университета Восточной Англии выявили связь между сном и работой мозга у младенцев. Работа, опубликованная в журнале JCPP Advances, показала, что у детей, которые много дремлют, как правило, словарный запас меньше, а когнитивные навыки хуже, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования команда изучила данные 463 младенцев в возрасте от восьми месяцев до трех лет во время карантина в 2020 году. Это было наиболее подходящее время для работы, поскольку дети не ходили в детский сад и имели возможность спать столько, сколько они хотят. Родителей опросили о режиме сна их детей, об их способности сосредоточиться на задаче, запоминать информацию и количестве слов, которые они понимают и могли произнести. Также опрос включал в себя информацию о социально-экономическом статусе родителей, в том числе место проживания, доход и образование, а также вопросы о количестве экранного времени и занятий на свежем воздухе у их детей.

Оказалось, что дневной сон коррелирует с когнитивным развитием. Так, у младенцев с частым, но более коротким сном, чем предполагается для их возраста, был меньший словарный запас, хуже когнитивные навыки и исполнительная функция по сравнению с их сверстниками, которые спали меньше. Причем наиболее заметная связь наблюдалась у детей постарше.

В то же время сокращение дневного сна у детей не улучшает развитие мозга, поэтому им следует разрешать спать днем так часто и так долго, как им нужно, считают авторы.

Они также добавили, что у детей могут быть разные потребности во сне - некоторые способны отказаться от дневного сна раньше, потому что они больше в нем не нуждаются. Другим, возможно, все еще нужно вздремнуть и после трехлетнего возраста.