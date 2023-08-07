Ученые предупредили об опасности освобожденных изо льда вирусов

Исследователи из Хельсинкского университета в Финляндии подсчитали экологические риски, связанные с высвобождением древних вирусов из ледников. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы ученых были опубликованы в журнале PLOS Computational Biology.

"Наши симуляции показывают, что 1% моделей высвобождения всего одного дремлющего патогена может нанести серьезный ущерб окружающей среде и привести к массовой гибели организмов по всему миру", - отметили авторы.

Ученые использовали программное обеспечение для проведения экспериментов, имитирующих попадание одного типа древнего патогена в современные биологические сообщества.

"Затем мы измерили воздействие этого патогена на разнообразие современных бактерий-хозяев в тысячах симуляций и сравнили их с симуляциями, в которых инвазии не происходило. Вторгающиеся патогены часто выживали и эволюционировали. Примерно в 3% случаев вирус становился доминирующим в новой среде, и в этом случае они с большой вероятностью приводили к потере разнообразия современных хозяев", - объяснили авторы.

В худшем сценарии инвазия сократила численность принимающего сообщества на 30%. Авторы отмечают, что риски могут выглядеть незначительными, однако речь идет об высвобождении лишь одного микроорганизма из ледников.