Два редких суперлуния ждет человечество

В августе люди могут увидеть сразу два суперлуния.

Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной портал Huffpost со ссылкой на слова астрофизика NASA Фреда Эспенака.

Первое полнолуние состоится 1 августа, а второе - в 31 числа. Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Особенно заметно будет увеличение размера Луны 31 августа. Это объясняется тем, что за несколько часов до полнолуния Луна достигнет точки своей орбиты, наиболее близкой к Земле (перигея), на расстоянии 354 027 километров от нашей планеты.

В последний раз два суперлуния повторялись в одном месяце в 2018 году. По словам специалистов, это не повторится до 2037 года.

Суперлуние - явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.