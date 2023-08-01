Июль 2023 года могут признать самым теплым месяцем в истории наблюдений

Июль 2023 года с большой степенью вероятности может стать самым теплым месяцем в истории наблюдений за погодой и климатом. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН. Она сослалась на сведения, полученные из Copernicus Climate Change Service, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первые три недели июля были самым теплым трехнедельным периодом за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. "На данном этапе практически наверняка <...> среднемесячная температура июля 2023 года значительно превысит температуру июля 2019 года, что сделает июль 2023 года самым теплым июлем и самым теплым месяцем за всю историю наблюдений", - констатировала ВМО.