Скончался самый старый человек на Земле

В Бразилии скончался, предположительно, самый пожилой на планете человек - Сеу Жозе Паулино Гомес, сообщает Day.Az со ссылкой на портал G1.

"Мужчина умер в возрасте 127 лет в эту пятницу 28 июля в Педра-Бонита в Зона-да-Мата, штат Минас-Жерайс. По данным ЗАГСа Силвы, единственного в городе, Жозе Паулино Гомес, предположительно, родился 4 августа 1895 года, согласно свидетельству о браке, зарегистрированному в 1917 году", - указано в сообщении.

Гомес умер за неделю до очередного дня рождения, передав старшинство среди долгожителей планеты 116-летней испанке Марии Браньяс Морере.

По словам родственников, Гомес всю свою долгую жизнь занимался животноводством, путешествуя на лошади - езду верхом из-за состояния здоровья он оставил всего четыре года назад. Долгожитель предпочитал традиционную кухню штата Минас-Жерайс, питаясь местными продуктами.

Сеу Жозе Паулино Гомес скончался от полиорганной недостаточности, вызванной почтенным возрастом.