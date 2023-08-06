Ученые выяснили причину катаклизмов на Земле

Ученый Михаил Ковалев рассказал "АиФ" о результатах своего исследования. Как оказалось, суперлуния связаны с такими катаклизмами на Земле, как землетрясения и извержения вулканов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суперлуние - явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг планеты.

Автор работы провел сравнительный анализ статистики землетрясений и суперлуний. Результаты показали: землетрясения и извержения вулканов часто происходят в периоды суперлуний, когда полнолуние или новолуние совпадает с перигеем. Это не обязательно происходит именно в день полнолуния, но может быть на несколько дней раньше или позже.

Результаты данного исследования помогут в будущем разработать методы предсказания катаклизмов на Земле, что предотвратит гибель многих людей.