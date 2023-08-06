В Китае нашли самые ранние доказательства использования угля в качестве топлива

Международная группа археологов из Китая и Великобритании обнаружила самые ранние доказательства систематического использования угля людьми бронзового века на территории современного Китая. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раскопки проводились на месте крупного поселения бронзового века Jirentaigoukou, расположенного в речной долине Верхнего Или в Центральном Тянь-Шане на северо-западе Китая. Здесь ранее были обнаружены обильные остатки угля, указывающие на то, что доисторические сообщества использовали древесный уголь в качестве топлива. В новом исследовании археологи отобрали образцы древесного угля, человеческие кости и кости животных для датирования.

Люди проживали на этом участке в течение двух периодов: 4500 по 4300 лет назад и с 3600 по 2900 лет назад. В более ранних слоях ученые обнаружили лишь несколько реликвий, в том числе захоронение и три печи для обжига древесного угля. Многочисленные угли, сохранившиеся в этих слоях, указывают на то, что древесный уголь был основным источником топлива, однако никаких свидетельств систематической добычи угля найдено не было.

В культурных слоях более позднего периода были обнаружены куски угля, находящиеся в складских ямах и домах, раздавленные каменными инструментами и сожженные в качестве топлива в очагах и плавильнях, а также использовавшиеся для изготовления гончарных форм. Изучение угольных обнажений поблизости продемонстрировало тесную связь между ними и кусками угля, найденными на месте поселения.

Результаты раскопок указывают на то, что использование угля в то время было хорошо известно, и он служил различным целям, включая приготовление пищи, отопление домов, плавку металла и изготовление оружия и инструментов. Таким образом, систематическое использование угля происходило почти на 1000 лет раньше, чем до сих пор было известно ученым по другим примерам.