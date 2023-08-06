Ученые спрогнозировали новую опасность для Европы

Специалисты Копенгагенского университета создали компьютерную модель климата, которая показала: вскоре в Европе наступит ледниковый период из-за глобального потепления. Результаты работы представлены в журнале Nature Communications (входит в группу Nature), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, резко возросшее таяние ледников Гренландии дает мощный приток пресной воды в океан, что может "размыть" течение Гольфстрим. Именно благодаря ему в Европе сейчас мягкий климат. В середине века система течений нарушится, это приведет к сильному похолоданию в Северном полушарии планеты ориентировочно через 60-70 лет.

При этом в экваториальной зоне жара и засуха лишь усилятся. Изменения также будут сопровождаться повышением уровня моря, учащением ураганов и наводнений. Такая ситуация может привести к серьезным проблемам и вызвать продовольственный кризис.

Однако ученые отметили, что существует и альтернативный вариант развития событий, согласно которому температура будет продолжать расти.