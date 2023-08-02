Ученые обнаружили окаменелость медузы возрастом 500 млн лет

Исследователи из Университета Торонто обнаружили древнейший вид медуз Burgessomedusa phasmiformis в Канаде в окаменелостях возрастом полмиллиарда лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый вид - крупная плавающая медуза размерами до 20 см (без учета 90 щупалец), жившая в морях кембрийского периода. По словам ученых, медузы - очень хрупкие животные, которые плохо сохраняются из-за отсутствия твердых тканей, поэтому настолько хорошо сохранившиеся останки животного - редкость.

Из-за этого эволюция медуз оставалась не до конца изученной, но после обнаружения находки все может измениться. Например, теперь ученым понятно, что уже к кембрийскому периоду эти животные обрели свою "классическую" куполообразную форму и множество щупалец, а также могли активно плавать и охотиться.

"Несмотря на то что медузы и их родственники считаются одними из самых ранних групп животных, их крайне редко удается найти в окаменелостях кембрийского периода. Но эта находка не оставляет сомнений в том, что они могли плавать уже тогда", - отметили авторы.

Авторы отметили, что доисторическая медуза была поймана подводным грязевым потоком, в котором она осталась навсегда.