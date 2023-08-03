Первое из двух суперлуний в августе 2023 года вдохновило фотографов и наблюдателей со всего мира обратить свои взоры к небу. Суперлуние 1 августа получило название "осетрового", за ним последует полная "голубая Луна" 30 августа.

От небоскребов Нью-Йорка до древнегреческих руин и московских многоэтажек - в подборке представлены одни из лучших фотографий суперлуния со всего мира.

Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км, причём моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня.

Во время "осетрового" суперлуния Луна находилась на расстоянии 357 309 км от Земли. Точный момент перигея, когда Луна максимально приблизилась к Земле, - 2 августа, в 08:53 по московскому времени.