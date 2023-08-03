Ученые обнаружили скрытый портрет женщины под картиной бельгийского сюрреалиста

Исследователи из Льежского университета и Королевского музея изящных искусств Бельгии, используя инфракрасный свет, обнаружили портрет женщины под картиной Рене Магритта 1943 года La Cinquième Saison (Пятый сезон). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал The Guardian.

Ученые отметили, что в нижней части картины, соответствующей волосам женщины, есть бледно-желтый цвет. Это может указывать на то, что незнакомка была блондинкой. Личность модели неизвестна, но, по словам специалистов, она похожа на жену и музу художника, Жоржетту. Она была продавщицей в магазине художественных принадлежностей, где Магритт покупал свои краски, они поженились в 1922 году. После своей смерти в 1986 году Жоржетта оставила музею семь картин.

Причина, по которой Магритт закрасил портрет, неясна, но известно, что он повторно использовал холст из-за финансовых трудностей. La Cinquième Saison написана маслом на холсте размером 50 на 60 см. На картине изображены два мужчины в котелках, держащие картины в рамках подмышками.