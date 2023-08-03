Найден самый тяжелый кит в истории Земли

Палеонтологи нашли новый вид древних котов Perucetus colossus, который оказался самым тяжелым животным из когда-либо живших на Земле. Исследование ученых было опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кости кита были обнаружены более десяти лет назад на юго-востоке Перу. В древности этот регион находился под водой, поэтому сейчас ученые находят там множество окаменелостей морских животных. Так, были найдены 13 позвонков, четыре ребра и бедренная кость. Каждый позвонок весит около 100 килограммов, а ребра имеют длину почти 1,4 метра.

Возраст находок составляет 39 млн лет. Анализ и сравнение останков с современными морскими животными показали, что вес Perucetus colossus достигал 85-340 тонн, что гораздо больше веса современного синего кита (180 тонн). Такой вес достигается за счет строения костей, который были более плотными и тяжелыми. Это указывает на то, что древний кит обитал в прибрежных водах на мелководье. Чем именно питался зверь, ученые не знают. Без черепа этого точно установить нельзя, однако, вероятно, как и другие киты он питался крилем.

Длинна древнего кита составляла около 20 метров, что на 10 метров меньше некоторых особей синих китов. Поэтому найденное ископаемое не может называться самым большим животным в истории планеты.