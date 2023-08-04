Привыкайте к экстремальной жаре

Аномально жаркие погодные условия могут в скором времени стать нормой для всего мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление климатолога и профессора Университета Консепсьона в Чили Мартина Жака, передает Day.Az.

Июль 2023 года глобально оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а первые дни августа принесли волну жары в северные и центральные районы Чили. Государство находится в Южном полушарии Земли, для которого период с июня по август - это зимние месяцы. Ученые считают, что рекордно теплая для этого времени года погода, наблюдающаяся в стране, показала ситуацию, которая может оказаться нормой через несколько лет.

"В некотором смысле это окно в будущее. Мы наблюдаем условия, которые скоро станут обычными. То, что сейчас кажется экстремальным, через несколько лет постепенно будет становиться нормальным", - заявил Жак. Синоптики добавили, что высокая температура на севере и в центральных районах страны продержится всю неделю.

Средняя температура на Земле обновила исторический максимум 6 июля. В этот день она составила 17,23 градуса Цельсия. Климатолог из Пенсильванского университета Майкл Манн заявлял, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.