https://news.day.az/unusual/1586742.html Акула пытается затащить черепаху на лодку, чтобы спасти ей жизнь - ВИДЕО
Акула пытается затащить черепаху на лодку, чтобы спасти ей жизнь - ВИДЕО
Акула преследует маленькую лодку, неся в пасти черепаху, которую, кажеться, пытается спасти, а не съесть.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео заметно, как животное пытается затащить черепаху на лодку. И когда члены экипажа понимают, что акула на самом деле хочет сделать, чтобы попасть на лодку и спасти черепахе жизнь, они помогают. Оказалось черепаха задыхалась от пластиковой верёвки, прикреплённой к её шее. И акула хотела помочь. И помогла!
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