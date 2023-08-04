Акула пытается затащить черепаху на лодку, чтобы спасти ей жизнь

Акула преследует маленькую лодку, неся в пасти черепаху, которую, кажеться, пытается спасти, а не съесть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео заметно, как животное пытается затащить черепаху на лодку. И когда члены экипажа понимают, что акула на самом деле хочет сделать, чтобы попасть на лодку и спасти черепахе жизнь, они помогают. Оказалось черепаха задыхалась от пластиковой верёвки, прикреплённой к её шее. И акула хотела помочь. И помогла!