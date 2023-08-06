Раскрыты новые детали поиска воды на Луне

Ровер будущей китайской миссии Chang'e 7 переместится из освещенной области Луны в неосвещенную.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, новые детали программы, в ходе которой Китай планирует искать воду на естественном спутнике Земли, раскрыло издание NSF.

Согласно обнародованным китайской стороной планам, спускаемый аппарат миссии Chang'e 7 совершит посадку на освещаемую Солнцем область Южного полюса Луны. После этого небольшой ровер, покинув спускаемый аппарат, направится в кратер, постоянно находящийся в тени.

Оказавшись там, планетоход совершит бурение лунного грунта с целью забора его образцов. При помощи манипулятора взятые образцы будут перемещены в специальную печь для нагрева и анализа, что позволит определить, есть ли в пробах вода или нет.