В Британии заподозрили Китай в слежке за британцами

Власти Великобритании опасаются, что произведенные в Китае электрические автомобили могут быть использованы для слежки за британскими гражданами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

По его словам, существуют электронные автомобили, произведенные странами, которые уже используют технологию для слежки. В связи с этим собеседник издания допустил, что Китай может собирать секретные сведения и данные.

По данным газеты, в кабмине опасаются, что такие автомобили смогут передавать огромный объем информации, включая положение транспортного средства, а также записи аудио и видео. Кроме того, там выразили мнение, что они также будут подвержены дистанционному влиянию, в результате которого они могут выйти из строя.