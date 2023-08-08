Нидерланды становятся самой свободной от табака страной в Европе

Нидерланды - первое государство в ЕС, которое приняло все рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) меры по снижению спроса на табак, и с 2024 года в голландских супермаркетах нельзя будет продавать сигареты.

Как сообщает Day.Az, к 2024 году правительство Нидерландов планирует запретить продажу сигарет в супермаркетах, а с 2030 года их нельзя будет приобрести и на заправочных станциях. С 2032 года сигареты можно будет приобрести только в табачных магазинах. Цель правительства состоит в том, чтобы к 2040 году добиться "поколения без табачного дыма".

В этом году Нидерланды стали первым государством в Европейском Союзе, принявшим шесть рекомендованных ВОЗ мер, способствующих снижению спроса на табак. Достижение этого стало возможным благодаря сотрудничеству между правительством, организациями здравоохранения и обществом.

Согласно отчету ВОЗ, опубликованному в июле этого года, Турции, Бразилии и Маврикию также удалось снизить спрос на табак. В организации напоминают, что почти в 40 процентах стран уже есть свободные от табачного дыма закрытые общественные места.

Введенные ВОЗ в 2008 году шесть мер сгруппированы под термином Mpower и заключаются в следующем: следить за употреблением табака, предупреждать о его опасностях, защищать от дыма, предлагать помощь в отказе от курения, соблюдать запреты на рекламу, а также повышать налоги на этот товар. По оценкам ВОЗ, без этих мер в мире было бы на 300 миллионов курильщиков больше.