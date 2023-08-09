NASA сообщило изданию The Astronomical Journal, что в Млечном Пути вышли из-под контроля триллионы планет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ученые обнародовали современные подсчеты одиноких небесных тел. Блуждающих миров в шесть раз больше, чем привязанных к звездам. Вышедшие из орбиты планеты формируются так же, как и другие. Небесные тела улетают от звезд из-за неудачных столкновений. Теоретически чем больше планет, тем больше угроза и для Земли.