Мировой океан рекордно нагрелся

Температура поверхности Мирового океана достигла рекордного значения. Нагревание объяснили изменением климата, которое происходит в том числе из-за сжигания ископаемого топлива. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на службу Евросоюза Copernicus (C3S), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, глобальная среднесуточная температура поверхности воды достигла 20,96 градуса Цельсия, побив рекорд 2016 года, когда показатель достиг 20,95 градуса. Обычно самая жарка температура приходится на март, однако в этом году динамику зафиксировали в августе.

Потепление океана объяснили природным феноменом Эль-Ниньо, нагревающий поверхность воды в экваториальной части Тихого океана. По словам специалистов, из-за сжигания ископаемого топлива в будущем ситуация может ухудшиться. "Тот факт, что мы увидели такой рекорд сейчас, заставляет меня нервничать из-за того, насколько теплее может стать океан к марту следующего года", - заявила Саманта Берджесс из Copernicus.