В граде увидели угрозу мировому климату

Разрушительное воздействие экстремальных погодных условий, вроде торнадо и града, могут привести к удорожанию страхования солнечных станций по всему миру. О том, что в таких явлениях увидели угрозу мировому климату, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце июня град размером с бейсбольный мяч нанес повреждения станции Scottsbluff в западной Небраске. Была разрушена значительная часть стеклянных панелей, служивших источником энергоснабжения для более чем 650 домов. Владелец солнечной станции Arevon Energy до сих пор подсчитывает итоговую сумму ущерба. Череда подобных инцидентов на территории США привела к годовому удорожанию страхования солнечных установок в полтора раза.

Под угрозой разрушений может оказаться еще один важнейший вид "зеленой" энергетики - ветряные электростанции. Вкупе с солнечными батареями они оказывают значительную помощь в борьбе с выбросами парниковых газов. Однако их эффективность может резко снизиться из-за участившихся в результате глобального потепления штормов и ураганов. На этом фоне страховой консультант Джейсон Камински счел экстремальные погодные условия "огромным" риском для финансирования проектов в области "зеленой" энергетики.

За последнее время кризис успели прочувствовать на себе ряд компаний, работающих над реализацией проектов в области возобновляемых источниках энергии. Так, компания SB Energy отказалась от реализации нескольких проектов, находящихся на ранней стадии развития, на Среднем Западе и в Техасе из-за риска выпадения града, а Lightsource BP решила пока не приступать к строительству станции на побережье Мексиканского залива США из-за угрозы урагана. Подобная тенденция с большой долей вероятности продолжится и в среднесрочной перспективе по мере ускорения темпов глобального потепления, считают эксперты.