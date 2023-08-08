Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории, сообщает France Presse со ссылкой на данные программы по наблюдению за Землей Copernicus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным службы, июль 2023 года был на 0,33°C теплее июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63°C . Также июльская температура в 2023 году была на 0,72°C выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 год.