Огромный астероид максимально приблизится к Земле

23 августа к Земле максимально приблизится потенциально опасный астероид. Об этом рассказали Центра изучения околоземных объектов NASA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным специалистов, небесное тело 1988 EG будет лететь к нашей планете со скоростью 14,25 км/с. Его диаметр составляет от 430 до 960 метров.

Астероид приблизится к Земле в 11:18 по московскому времени. Расстояние между ним и планетой составит 0,04 астрономической единицы или почти 6,1 млн километров.

Отметим, что потенциально опасными астрономическими объектами считаются те, что пересекают земную орбиту на расстоянии не менее 7,5 млн километров.