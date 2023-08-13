Астрономы изучили звезду с сердцебиением

Астрономы изучили необычную двойную систему, которая представляет собой "звезду с сердцебиением", деформирующуюся при каждом прохождении вблизи своего компаньона. Модели показали, что в обнаруженной системе должны возникать гигантские приливные волны, ударяющиеся о поверхность одной из звезд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Звезды с сердцебиением названы так из-за периодических изменений в яркости, из-за чего их кривые блеска напоминают ритм сердца на ЭКГ. Это происходит из-за того, что они вращаются по вытянутым орбитам, и каждый раз, когда звезды-компаньоны приближаются друг к другу, гравитация искажает их форму, изменяя количество видимого света, исходящего от них в сторону Земли.

Ученые прибегли к компьютерному моделированию, чтобы показать, почему в системе (MACHO) 80.7443.1718 колебания яркости примерно в 200 раз больше, чем у других звезд с сердцебиением. Оказалось, что с большой звезды поднимаются гигантские потоки вещества, которые разбиваются на отдельные волны и обрушиваются обратно на поверхность.

Большинство звезд с сердцебиением различаются по яркости примерно на 0,1 процента, но MACHO 80.7443.1718 привлек внимание астрономов из-за беспрецедентно резких колебаний яркости на 20 процентов. В результате падения волны на поверхность происходят выбросы газа, которые быстро вращаются вместе с поверхностью звезды. В совокупности это приводит к увеличению звезды в области экватора на 50 процентов больше, чем на полюсах.

Однако авторы отмечают, что MACHO 80.7443.1718 вряд ли является уникальной системой. Из почти тысячи известных звезд с сердцебиением около 20 демонстрируют довольно большие флуктуации яркости которые ненамного слабее тех, что были смоделированы в исследовании.