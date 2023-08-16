Глобальное потепление изменит вкус шампанского

Из-за глобального потепления навсегда может измениться вкус шампанского. Воздействие на характеристики напитка оказывают экстремальные температуры. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в английской сети винных магазинов Grape Britannia заявили, что при воздействии слишком сильных ультрафиолетовых лучей виноград получает ожог, похожий на человеческий. К тому же жара влияет на кислотность винограда, от которой зависит уровень свежести и пикантности напитка. В компании LVMH, которой принадлежит винодельческий дом Moët & Chandon, заявили, что заметили подобное воздействие изменения климата и работают над адаптацией производства.

Некоторые специалисты уточнили, что вкус шампанского уже начал меняться. "С точки зрения вкуса вы можете заметить, что шампанское приобретает гораздо более зрелые характеристики", - отметил критик Том Хьюсон.