Обнаружены новые последствия загрязнения Мирового океана

Киты и дельфины теперь частично состоят из пластика из-за загрязнения Мирового океана. Таковы результаты исследования ученых Дьюкского университета в США, опубликованного в журнале Environmental Pollution, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анализ показал, что у двух третей изученных морских млекопитающих микроскопические частицы пластика были обнаружены в их жировой ткани и легких. В исследовании оценивались образцы 32 млекопитающих, выловленных или выброшенных на берег на Аляске, в Калифорнии и Северной Каролине в период с 2000 по 2021 год - всего было изучено 12 видов животных, в том числе морской заяц.

Ученые и ранее заявляли, что загрязнение пластиком влечет за собой серьезные последствия для дикой природы океана, но новое исследование показывает, что при попадании в организм микропластик может проходить через пищеварительный тракт животных и по пути оседать в тканях. "Помимо прочих проблем, с которыми сталкиваются морские животные, - изменение климата, загрязнение окружающей среды, шум, попадание больших кусков пластика в желудки - теперь стало ясно, что его мелкие частицы также усваиваются. Теперь они частично состоят из пластика", - заявил автор исследования, аспирант пятого курса Морской лаборатории Дьюкского университета Грег Меррилл-младший.