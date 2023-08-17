Охотники за сокровищами случайно нашли монеты возрастом две тысячи лет

В Великобритании нашли 15 монет первого века до нашей эры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Live Science.

Искатели сокровищ отыскали их в поле на острове Англси в Уэльсе с июля 2021 по март 2022 года и передали ученым. Уникальный клад состоит из золотых статеров - античных монет, имевших хождение на территории Древней Греции и Лидии (современная территория Турции) с V по I век до н.э., а также изготовлявшихся многими кельтскими племенами. Хотя их возраст составляет около 2000 лет, они отлично сохранились.

Монеты стилизованы под македонские деньги времен царя Филиппа II Македонского - отца Александра Македонского. На их аверсе изображен бог Аполлон, а на реверсе - колесница, запряженная двумя лошадьми. Ученые установили, что они были отчеканены между 60 и 20 годами до н.э. на территории нынешнего графства Линкольншир.

10 августа Британский музей и Национальный музей Уэльса объявили находку сокровищем. Особую ценность ей придает то, что она является первой на территории региона. "Найти золотой статер всегда было моей главной мечтой. Мы были рады узнать, что это первый клад золотых монет железного века, найденный в Уэльсе", - заявил один из кладоискателей, Ллойд Робертс.

Ученые пока не смогли установить, как именно монеты попали в Уэльс с территории восточной Англии. По их словам, находка уникальна еще и потому, что в железном веке племена, населявшие Англси, не использовали иностранные деньги. Однако 2000 лет назад остров был важным религиозным центром, и историки предположили, что монеты могли быть подношением богам, специально привезенным из-за границы.