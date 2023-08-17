Американец сорвал джекпот, играя в лотерею одними и теми же числами 7 лет

Мужчина из США выиграл джекпот, играя в лотерею одними и теми же числами в течение семи лет, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Победителя розыгрыша зовут Пол Кодилл, он проживает в Северной Каролине. Мужчина рассказал представителям лотереи, что использовал одну и ту же комбинацию чисел последние семь лет и ждал, когда ему улыбнется удача.

"Цифры - это разные дни рождения людей в моей семье", - объяснил он свой выбор.

Благодаря победе Пол будет получать $25 тысяч в год до конца жизни. Кодилл вспоминает, что когда узнал, что выиграл в розыгрыше, сначала не поверил глазам и решил, что произошла какая-то ошибка, поэтому несколько раз перепроверил свой билет.

"Я не мог спать всю оставшуюся ночь", - признался он.

Американец добавил, что благодаря полученным деньгам он сможет купить себе дом, о котором давно мечтал.