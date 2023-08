Определена самая богатая видами среда обитания на Земле

Исследователи Федерального управления сельского хозяйства Швейцарии установили, что большая часть жизни на Земле находится в почве - там обитает до 59% (+-15%) всех живых организмов на планете. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты проанализировали предыдущие исследования, посвященные изучению биоразнообразия на Земле. Согласно их подсчетам, 88% бактерий, 85% растений и 90% грибков живут в почве. Только около 4% из более 6500 видов млекопитающих живут под землей.

Новая оценка биоразнообразия в два раза выше, чем предполагалось ранее. Однако, по словам ученых, в почве может жить еще больше организмов, так как они не учитывали вирусы.

"Организмы в почве оказывают сильное влияние на баланс нашей планеты: на изменения климата, глобальную продовольственную безопасность и даже на здоровье человека", - заявили авторы.

Ученые надеются провести еще ряд исследований недр Земли. Они уверены, что там может находится множество ранее неизвестных науке видов.