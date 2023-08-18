Галактика Мейси оказалась одной из древнейших

Астрономы подтвердили, что галактика Мейси, которая впервые обнаружена космическим телескопом Джеймса Уэбба, является одной из самых древних галактик, идентифицированных до сих пор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Первоначальная оценка красного смещения, которое зависит от расстояния до объекта и возникает из-за расширения Вселенной, была основана на фотометрии, то есть измерении интенсивности излучения. Чем дальше объект находится, тем быстрее он удаляется от наблюдателя, и тем сильнее его свет смещается в длинноволновую (красную) область спектра. Поскольку скорость света ограничена, самые далекие галактики выглядят так, как они выглядели миллиарды лет назад. Было показано, что галактика Мейси возникла через 390 миллионов лет после Большого взрыва.

Чтобы получить более точную оценку красного смещения, исследователи провели наблюдения c помощью спектроскопического прибора JWST, который разделяет излучение объекта на множество различных волн, чтобы точнее определить его химический состав, температуру, яркость и пекулярное движение (движение относительно покоящейся системы координат). Результаты показали, что галактика Мейси имеет красное смещение z = 11,4, что соответствует собственному расстоянию 32,4 миллиарда световых лет.

В этом исследовании также рассматривалась галактика CEERS-93316. По первоначальной оценке, она возникла через 250 миллионов лет после Большого взрыва. Однако ученые обнаружили, что CEERS-93316 имеет более скромное красное смещение z = 4,9, что соответствует примерно 1 миллиарду лет после Большого взрыва.

Случай с CEERS-93316 необычен тем, что ее красное смещение в первый раз определяли по количеству голубого света, чей избыток характерен для очень ранних и далеких галактик. Однако в этой галактике горячий газ излучал так много света в нескольких узких полосах частот, что в результате она казалась намного голубее, чем была на самом деле, что привело в конечном итоге к переоценке красного смещения. Оно оказалось равно 4,9, что соответствует примерно 1 миллиарду лет после Большого взрыва.