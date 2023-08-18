Бар в Японии, построенный полностью из мусора

В маленьком городке Камикацу в Японии построили экологичный бар полностью из переработанного мусора.

Дизайн, разработанный архитекторами Хироши Накамурой и NAP, получил премию как лучшее экологичное здание WAN Sustainable Buildings Award 2016 не только за оригинальность, но и за то, что здание полностью построено из мусора. Это соответствует концепции развития города, согласно которой через несколько лет должно перерабатываться 100% мусора. Сейчас этот показатель в Камикацу составляет около 80%.

В здании расположен бар, пивоварня, а также жилые помещения. В каждом из них можно найти примеры мудрого повторного использования вещей, в том числе напольной плитки или светильников из стеклянных бутылок. Это действительно крутой дизайн, который доказывает: переработка мусора - не тяжкая повинность, а возможность для творчества.

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