Землю накроют мощные магнитные бури

Землю снова накроют магнитные бури. Ближайшее возмущение геомагнитного поля в этом месяце следует ожидать уже 6-8 сентября. Впоследствии в течение месяца будут наблюдаться еще три волны магнитных бурь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. Отмечается, что первая волна магнитных бурь пройдет в период с 6 по 8 сентября.

"Следующее более активное возбуждение геомагнитного поля следует ожидать уже 14 сентября. В последующие дни - в период с 15 по 17 сентября - также возможны магнитные бури, но с меньшей интенсивностью", - говорится в сообщении.

В то же время последнюю магнитную бурю в этом месяце прогнозируют 23 сентября. Несмотря на это, специалисты отмечают, что прогноз на столь длительный период может быть неточным и дата начала геомагнитного возбуждения может немного отклониться.

"Во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень", - говорят специалисты.

По их словам, метеозависимым людям в этот период следует отказаться от тяжелых физических нагрузок, лучше посвятить это время отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. "Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему", - отмечается в сообщении.