На дне Тихого океана нашли странное «золотое яйцо»

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщили на своем официальном сайте об обнаружении на дне Тихого океана странного предмета, похожего на золотое яйцо. Находка была сделана в ходе экспедиции в 250 километрах от южного побережья штата Аляска. В этом же месте располагается спящий вулкан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Яйцо" находилось на глубине три тысячи метров. Сначала ученым его удалось разглядеть через специальную подводную камеру, затем на дно спустили робота, который собрал образцы находки для анализа.

По словам специалистов, объект оказался мягким на ощупь. Исследователи предположили, что это может быть древнее яйцо вымерших морских животных. Другая теория гласит, что это останки разложившейся морской губки, поскольку ее цвет и текстура могут меняться со временем под воздействием условий. Однако к единому мнению ученые еще не пришли, специалисты планируют продолжить анализ находки.