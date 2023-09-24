Ученые испугались аномальной озоновой дыры над Антарктидой

Озоновая дыра над Антарктидой в этом году начала формироваться аномально рано, сообщает The Guardian со ссылкой на данные спутников Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обычно озоновый слой атмосферы над Антарктикой начинает формироваться в конце сентября, достигая пика в октябре, и закрывается в ноябре или декабре. В текущем году озоновая дыра начала появляться в августе. Ученые испугались подобного развития событий. Как заявил преподаватель центра исследований изменения климата из Университета Нового Южного Уэльса доктор Мартин Джукера, ученые обычно не ожидают столь раннего формирования этого явления.

Если размеры озоновой дыры окажутся больше средних, это может вызвать еще больший нагрев вод Южного океана, где в настоящее время отмечается рекордно низкий уровень морского льда. Повышенное ультрафиолетовое излучение также повлияет на движение ветров, что еще больше будет способствовать разрушению льда.

Антарктическая озоновая дыра появляется каждый год и обуславливается истончением озонового слоя стратосферы, в котором содержится высокая концентрация молекул озона, поглощающих ультрафиолетовое излучение. Ученые считают, что явление возникло из-за применения людьми озоноразрушающих веществ. Отмечается, что во время климатического явления Эль-Ниньо размеры озоновой дыры оказываются меньше средних. Однако в настоящее время на ее формирование влияют другие факторы, в том числе последствия извержения вулкана Тонга в Тихом океане.