Сейшелы спасут все водоросли ради решения глобальной проблемы

Сейшельские острова поставили перед собой цель к 2030 году обеспечить полную защиту всех водорослей у берегов островов Индийского океана, чтобы сдержать изменение климата. О том, что архипелаг планирует спасти морские растения ради решения глобальной проблемы, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сейчас под защитой находятся только 87 процентов водорослей. Морские растения являются природными поглотителями углерода, из-за чего играют большую роль в борьбе с глобальным потеплением. Для их защиты Сейшелы собираются принять меры, которые предотвратят эрозию береговой линии и сохранят морские места обитания.

На Сейшелах растут 12 видов морских водорослей, которые занимают территорию в 142 тысячи гектаров. Они содержат в себе 16,7 миллиона тонн органического углерода, что эквивалентно 61 миллиону тонн углекислого газа.