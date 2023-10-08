Ученые назвали самый токсичный вид загрязняющей воздух микропыли

Американские ученые из Технологического института Джорджии определили самые токсичные виды микропыли PM2,5 (частицы менее 2,5 микрометра), загрязняющие воздух. Они пришли к выводу, что наибольшую опасность для здоровья представляют окисленные органические аэрозоли (ООА). Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science and Technology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо своей опасности, ООА оказались самым распространенным в мире типом органических аэрозолей. Например, эти вещества возникают при попадании дыма лесных пожаров в атмосферу.

Опасность ООА для здоровья связана с их способностью заставлять клетки производить активные формы кислорода (АФК). Молекулы АФК вызывают окислительный стресс в тканях, который приводит к различным проблемам со здоровьем, включая развитие сердечно-легочных заболеваний.

По мнению исследователей, результаты их работы подчеркивают необходимость дальнейшего научного сотрудничества в сферах химии атмосферы, токсикологии, эпидемиологии и биотехнологий для решения глобального кризиса загрязнения воздуха.

"ООА представляют собой суррогат вторичных органических аэрозолей. Вторичные органические аэрозоли повсеместно распространены и в изобилии присутствуют в атмосфере, поэтому нам необходимо понимать их источники и химическую обработку при разработке эффективных стратегий по смягчению воздействия PM2,5 на здоровье", - отметила автор исследования, профессор Нга Ли Нг.