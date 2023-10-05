Ученые пронаблюдали за редким астероидом Психея

Ученые Юго-Западного исследовательского института (SwRI) используют телескопы для наблюдения за астероидом Психея в инфракрасном диапазоне, чтобы получить данные для новой миссии НАСА "Психея". Доктор Стефани Джармак использует космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) для поиска следов воды на металлической поверхности Психеи, в то время как доктор Анисия Арредондо использует некоторые из последних данных, собранных обсерваторией SOFIA, для изучения различий в составе Психеи в разных точках ее поверхности, передает Day.Az со ссылкой на Asronews.

Психея является одним из самых массивных объектов в главном поясе астероидов, вращающемся между Марсом и Юпитером. Предыдущие наблюдения показывают, что Психея - это плотный, в основном металлический объект, который, как полагают, является остатком ядра планеты. 5 октября НАСА планирует запустить космический аппарат, который пролетит 3,5 миллиарда километров и прибудет к астероиду в августе 2029 года.

Психея остается загадкой для ученых, поскольку некоторые предыдущие наблюдения были противоречивыми; например, они показали изменчивость состава ее поверхности в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн, а также намеки на гидратацию на ее поверхности.

"Наши наблюдения JWST направлены на то, чтобы определить, существует ли вода на Психее", - сказала Джармак. -"Наблюдения в диапазоне длин волн 3 и 6 микрон показывают нам, присутствует ли гидратация в виде гидроксила или реальной воды. И если мы ее не найдем, это не будет удивительно, учитывая, что Психея считается в основном металлическим миром".

Психея - особенно интересная мишень, потому что считается, что у Земли есть металлическое ядро, но оно скрыто глубоко под мантией и корой и недоступно для непосредственного изучения.

"Мы использовали SOFIA для сканирования астероида в инфракрасном диапазоне по мере его вращения, чтобы лучше понять, может ли Психея быть остатком ядра дифференцированного астероида или протопланеты", - сказала Арредондо. - "Если это так, то множественные удары сорвали бы все внешние слои, оставив только металлическую сердцевину. Но эти воздействия также могут привести к изменчивости. Однако наблюдения показывают, что Психея металлическая - что неудивительно, - и мы не видим больших изменений при вращении, по крайней мере, в среднем инфракрасном диапазоне длин волн".

Металлические астероиды относительно редки в Солнечной системе, и ученые полагают, что Психея может предоставить уникальную возможность заглянуть внутрь планеты. Однако Психея настолько необычна, что также может удивить ученых и предложить другую историю формирования объектов Солнечной системы.

"Все наблюдения с использованием различных методов продолжают показывать нам результаты, которые не имеют смысла в контексте друг с другом", - сказала Арредондо. - "Вот почему так важно, чтобы сейчас туда отправилась наша миссия".