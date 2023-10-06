Фермер установил ловушку и поймал "вымершее" животное

Занимающийся разведением форели фермер из города Бичпорт, штат Южная Австралия, случайно поймал редкое животное, считавшееся вымершим на территории штата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает ABC News.

Пао Лин Цай рассказал, что установил ловушку на своей ферме, чтобы поймать животное, съевшее его цыплят. По словам мужчины, когда он решил проверить ловушку, то ожидал увидеть в ней кота или лису. Он был удивлен, когда увидел пятнистохвостую сумчатую куницу, которая последний раз встречалась на территории штата более 130 лет назад, а сейчас находится под угрозой исчезновения во всем мире. "Это было невероятно. Сначала я даже не понял, что это было", - рассказывает фермер.

Мужчина посадил хищника в клетку, однако вскоре тот сбежал. Цай рассказал о встрече с животным Службе национальных парков и дикой природы, и на следующий день специалисты установили вторую ловушку на территории фермы. Когда животное вновь было поймано, его осмотрел ветеринар. Хищника вылечили от кожного заболевания и отпустили на волю.