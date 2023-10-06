Как выглядят песчинки под микроскопом

Если вы посмотрите на песчинки, увеличив их в 250 раз, то вы увидите что-то необыкновенное! Ведь каждая из них - это мельчайшая часть какой-то породы, раковины или крошка вулканической магмы.

Чтобы сделать эти фотографии Dr. Gary Greenberg провел очень большую работу. Сначала он делает много кадров с различной точкой фокусировки, а потом с помощью программ сводит кадры вместе, чтобы создать такие невероятные снимки. "Невозможно даже представить, что когда вы идете по пляжу, вы идете по этим маленьким сокровищам, - говорит Greenberg. И в этом конечно же есть смысл. Кто бы мог подумать, что вокруг всегда было столько красивого!

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