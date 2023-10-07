Телескоп «Хаббл» запечатлел редкую радиогалактику со светящимся «сердцем»

Космический телескоп "Хаббл" заснял редкую радиогалактику NGC 612, расположенную в созвездии Скульптора в 400 млн световых лет от нашей планеты. Несмотря на огромное расстояние, галактику можно разглядеть на ночном небе с Земли, сообщается на сайте космического агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам астрономов, NGC 612 - активная галактика со сверхмассивной черной дырой в центральной области, которое создает невероятно интенсивное свечение за счет извержения струй газа на околосветовой скорости. Благодаря этому сияние галактического "сердца" затмевает совокупный свет всех находящихся в галактике звезд.

Светящееся ядро NGC 612 окружено обширной зоной оранжевого и темно-красного цвета, называемой галактическим диском. Этот диск состоит из пыли и холодного газообразного водорода. В нем идет медленный процесс рождения новых звезд. Уже существующие в галактике светила довольно молоды - их возраст составляет от 40 млн до 100 млн лет.

Особый интерес астрономов к NGC 612 обусловлен ее формой - звездное образование оказалось примером радиогалактики не эллиптической, а линзовидной формы. Сегодня исследователям космоса известно только пять радиоизлучающих линзовидных галактик, подобных NGC 612.