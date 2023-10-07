В чемпионате по лени победила девушка, пролежавшая 50 дней без дела

В Черногории завершился чемпионат мира по лени, победительницей стала девушка, пролежавшая без дела 50 дней. В соревновании приняли участие русские, украинцы и балканцы, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Участники чемпионата должны были только отдыхать, спать, читать и есть. Вставать им разрешали только раз в 8 часов. Каждый такой перерыв должен был длиться не более 15 минут.

Спустя 50 дней двое наиболее ленивых людей, косметолог Лидия Маркович и студент Филип Кнежевич, не выдержали и договорились, что встанут одновременно. Однако Филип решил благородно уступить победу девушке.

Победительница Лидия Маркович получила тысячу евро и звание самой ленивой жительницы Черногории