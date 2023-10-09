Зимняя норвегия: 11 фото, от которых захватывает дух

Земля невероятно красивых пейзажей и полярных сияний. Норвегия понравится всем, кто хочет видеть красивую зиму. Зимой Норвегия превращается в снежное королевство. Зимние ночи длинные и темные во всей стране.

Холода, невероятные по красоте леса, суровый северный климат - не зря именно здесь появились легенды о викингах и валькириях.

Гордость страны - живописные фьорды: узкие и глубокие морские заливы с высокими крутыми скалистыми берегами. Вам стоит увидеть это своими глазами.

Отголоски богатой истории страны разбросаны по всей её территории, но главная достопримечательность Норвегии - это ее природа. Местные красоты считаются одними из самых живописных мест на планете.

Здесь, кроме того, часто можно наблюдать потрясающее по красоте явление - северное сияние. Ну и, конечно, миниатюрные норвежские деревушки, что разбросаны по всей стране, с красными, будто кукольными домиками и пастбищами оленей.

Зима здесь - главное время года. Приедь и убедись в этом.

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