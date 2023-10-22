В Индии нашли необычный способ борьбы с загрязнением воздуха

Власти Нью-Дели ввели запрет на использование петард и фейерверков в преддверии проведения в столице "Фестиваля огней", который посвящен главному индийскому и индуистскому празднику Дивали. Об этом заявил министр окружающей среды столицы азиатской страны Гопал Рай, его слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В этом году празднование Дивали было запланировано на середину ноября. Запрет на использование пиротехники был обусловлен стремлением местных властей повысить уровень борьбы с загрязнением воздуха в зимний сезон, когда качество воздуха в Индии традиционно достигает опасного для здоровья населения уровня, уточнил Рай.

Под ограничение попало не только использование, но также производство, хранение, продажа и онлайн-доставка любых типов петард и фейерверков. В связи с запретом от местной полиции потребовали отказаться от выдачи лицензий на все виды пиротехники, заключил индийский чиновник.

Нью-Дели является одним из самых загрязненных городов мира. В зимний сезон в индийской столице обычно фиксируется всплеск респираторных заболеваний среди жителей мегаполиса, из-за чего местным властям приходится закрывать учебные заведения и объявлять режим чрезвычайной ситуации. Пик загрязнения воздуха в столице обусловлен в том числе сжиганием соломенной стерни в соседних областях после сбора урожая зерновых культур.

Во время "Фестиваля огней" проблемы усугубляются в еще большей степени. Дым от сотен петард оставляет город окутанным токсичной дымкой, а более холодный воздух дольше сохраняет оседающие в атмосфере вредные газы и пыль. Чтобы избежать подобного сценария в этом году, правительство планирует провести деловые переговоры в середине сентября с климатологами. По итогам обсуждения будет представлен полноценный план действий в городе по борьбе с загрязнением воздуха.