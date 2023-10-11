Солнечное затмение 14 октября 2023 года: что нас ждет в это время

14 октября в 21:59 по бакинскому времени состоится солнечное затмение в Весах на Заходящем Лунном Узле - начинается двухнедельный цикл коридора затмений. В это время необходимо взвесить все за и против, проанализировать все компромиссы, на которые ранее соглашались.

Заходящий Лунный Узел - то прошлое, с которым необходимо расстаться и двигаться дальше. Те, кто правильно войдут в затмение, выберут направление движения к своему счастью, добьются желаемого, а вот кто не захочет ничего менять - еще больше усугубит существующее положение дел. Чувства и эмоции сложно поддаются контролю в сезоны затмений. Аккуратнее с партнерскими отношениями, если они вам дороги.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в любом случае, начинается период их переоценки, отсечения токсичных связей, завершения отношений, которые себя изжили, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

14 октября нас ожидает кольцевое солнечное затмение - Луна полностью закроет Солнце, видимым останется только кольцо света, которое будет окружать Луну. Данная серия затмений связана с мощью и гневом. Главное направить эту силу в правильное русло. А куда именно, подскажет личный гороскоп. Внезапные возникшие препятствия можно легко устранить, либо проявившийся кризис пройдет через всю жизнь.

Кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 обладает большой силой влияния на происходящие события в глобальных масштабах. Относится к серии Сароса 7 S, которая связана с Марсом и Плутоном, управителями знака Скорпиона. Мир бурлит, мир дестабилизирован, тенденции ужасающие. Идет обострение отношений во всех плоскостях. Новый уровень дна достигнут, но, чтобы подняться наверх, надо от него оттолкнуться. Именно этот процесс и начинается в день новолуния 14 октября, которое является солнечным затмением.

Во второй половине октября все будет стремительно меняться, а угрожающие кризисы неожиданным образом разрешаться. Краткосрочное обострение военных действий, конечно же, нельзя считать позитивным показателем, но уже к ноябрю многие конфликты подойдут к завершающей фазе. Трансформации на всех уровнях и во всех жизненных областях, начавшиеся в 2020 году, не остановятся и даже не замедлятся - они продолжатся с огромной скоростью. Но при этом уже понятна и видна перспектива их окончания.

Астропогода очень неспокойная вблизи затмений, многие люди испытывают сложности. Это периоды искажений, различных ошибок, которые люди допускают из-за особенностей работы человеческого мышления в такие редкие, но чрезвычайно важные дни. Особенно это касается солнечных затмений, когда затмевается Солнце, Дух, Сознание. Поэтому не рекомендуется принимать кардинальные и судьбоносные решения в сезоны затмений. Необходимо подождать их завершения, еще раз все проанализировать и сделать правильные выводы. В 2023 году осенний коридор затмений завершится лунным затмением 28 октября. Все, что происходит в затмения очень важно, их программа сопровождает жизненные обстоятельства как минимум полгода. А в некоторых случаях, может быть актуальна 9 или даже 18 лет.

У каждого человека есть натальные солнечные и лунные затмения - первые после рождения. В затмения и коридоры затмений рождается малая часть людей, но их судьбы всегда необычны и значимы для общества. В некоторой степени серия Сароса определяет жизненный сценарий, поэтому важно разобраться в этом вопросе, понять, что же является причиной проблем, но в то же время это и точки роста личности. В индивидуальном гороскопе содержится много информации, можно найти ответы на все вопросы.

Затмения - отличное время, чтобы за счет внешних подсказок понять, что происходит в вашей жизни, и направить события в нужную для вас сторону. Считается, что этот период может быть особенно сложным для тех, кто родился в затменный сезон. Однако не все так однозначно. В коридор затмений происходит сверка компаса: а туда ли вы идете? Выполняете ли вы свою задачу воплощения, которую выбрали? Бывает и такое, что в коридор люди получают буквально подарки судьбы, некие бонусы, которые были бы невозможны без прохождения этого периода.

Солнечное затмение 14 октября произойдет в Весах и затронет все представителей кардинального креста: Овнов, Раков, Весов, Козерогов. Особенно важный год предстоит у рожденных под знаком Весы, если день рождения попадает в коридор затмений. Поскольку Солнце - сам принцип жизни, управляет знаком Льва, то и представители этого знака Зодиака также подвержены сложным влияниям любого солнечного затмения. Вселенная будет вас испытывать, подбрасывать стрессовые ситуации, но ваша задача позаботиться о себе - постарайтесь услышать свое подсознание, прочувствовать, что говорит каждая клеточка тела. Внутренняя буря мешает следить за своими мыслями и чувствами, может одолевать бессонница. Если понимаете, что тяжело - лучше откажитесь от дел и планов, отдохните.

Весы - знак социальных взаимоотношений, партнерства, романтики. Солнечное затмение в этом знаке способствует конфликтным ситуациям, безразличию к партнеру, нездоровому психологическому климату в коллективе. В парах вероятны отдаления и охлаждение чувств. Возможны серьезные международные противоречия, территориальные споры, вплоть до возникновения новых очагов военных действий.

Затмение Солнца, в первую очередь, влияет на мужчин, поскольку является их сигнификатором. Чаще обычного в данный период будут приходить известия об опасностях, в которых оказались мужья, отцы, вообще все представители сильного пола. На фоне активных боевых действий может произойти массовая гибель военнослужащих. Однако, жизнь идет своим чередом, т.е. одна рутина сменяет другую. А это значит, что переход от внутренней гармонии до эмоциональной бури тоже часть нас. Солнечно-лунные циклы учат не только с теплом принимать новые возможности, но и с достоинством проходить сложные времена.

Поскольку солнечное затмение это всегда новолуние, самое время в этот день задуматься о том, правильно ли мы прилагаем свои усилия, в нужно ли направлении двигаемся. Если пришло осознание, что сбились с пути, необходимо поставить точку - вернуться назад уже не получится, как в прямом, так и в переносном смысле. Солнечное затмение поможет понять, откуда берут начало разного рода проблемы.

В солнечное затмение логика не работает, теоретически возможно все что угодно. Луна затмевает Солнце - людьми движут первичные инстинкты, подсознание, что больше связано с животным уровнем развития и жизнедеятельности. Борьба за выживание, за ресурсы всегда приводит к войнам и уничтожению слабых. В животном мире это и есть процесс естественного отбора. Но в цивилизованном мире действуют другие принципы, по крайней мере, так должно быть.

Совсем недавно начался новый кармический цикл - с 3 октября Черная Луна вощла в знак Девы, что также накладывает отпечаток на осенний коридор затмений 2023. Как солнечным, так лунным затмением управляет Венера, находящаяся вблизи негативной кармической точки - Черной Луны. Обманы и недоразумения, несчастные случаи, потери денег или вынужденные большие траты - во второй половине октября будут происходить чаще, чем обычно.

Затмения ставят разные задачи перед людьми, все зависит от того, как живет человек и следует ли он своему путеводителю - натальной карте. Поэтому важно определить на какую сферу жизни и как именно затмение будет влиять, чтобы заранее подготовиться к этому периоду и пережить его без потерь. Об этом можно узнать на консультации астролога.