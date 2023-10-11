Самые комичные фотографии Comedy Wildlife Photo Awards

Comedy Wildlife Photography Awards - ежегодный конкурс фотографий, на которых удалось запечатлеть очень забавных животных. Основатель конкурса, Пол Джонсон-Хикс, сам когда-то наткнулся на подобные фотографии после одной из съёмок и решил, что они смогут не только посмешить, но и по-особенному привлечь внимание людей к миру дикой природы. Чтобы по-настоящему сопереживать животным, уверены учредители, нужно видеть в них частичку себя.

Будьте уверены, эти фотографии заденут вас за живое, заставив посмеяться над неловкими и забавными братьями нашими меньшими!

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