https://news.day.az/unusual/1605547.html Самые комичные фотографии Comedy Wildlife Photo Awards - ФОТО
Самые комичные фотографии Comedy Wildlife Photo Awards - ФОТО
Comedy Wildlife Photography Awards - ежегодный конкурс фотографий, на которых удалось запечатлеть очень забавных животных. Основатель конкурса, Пол Джонсон-Хикс, сам когда-то наткнулся на подобные фотографии после одной из съёмок и решил, что они смогут не только посмешить, но и по-особенному привлечь внимание людей к миру дикой природы. Чтобы по-настоящему сопереживать животным, уверены учредители, нужно видеть в них частичку себя.
Будьте уверены, эти фотографии заденут вас за живое, заставив посмеяться над неловкими и забавными братьями нашими меньшими!
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