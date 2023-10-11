Как изменился размер известных продуктов после того, как производители стали экономить

Как часто вам приходилось слышать фразу "Вот раньше было лучше"? А что, если в некоторых ситуациях это действительно так? Этот вопрос на примере некоторых известных продуктов рассмотрел тиктокер под ником charlietop10s. В своём видео парень наглядно показал, как сильно изменились продукты до и после так называемой шринкфляции.

Это мудрёное слово произошло от английского to shrink - сжиматься, уменьшаться в размере и слова inflation - инфляция. Грубо говоря, это то явление, когда производители делают свой продукт меньше, а вот цену, в лучшем случае, оставляют на прежнем уровне. Итак, перед вами некоторые из вкусняшек, которые, к сожалению, за последнее время значительно уменьшились в размере.

Шоколад Toblerone

Со временем треугольники знаменитой швейцарской шоколадки стали ниже и дальше друг от друга. А вот цена на лакомство ниже не стала.

Жевательная резинка

Некоторые производители жевательной резинки идут на хитрость и убирают десятую подушечку жвачки. Вместо этого они оставляют свободный уголок для того, чтобы было "легче и удобнее" открывать упаковку. Согласитесь, сомнительная затея.

Чипсы Pringles

Как мы видим, чипсины стали заметно меньше при неизменившемся или незначительно изменившемся размере тубы. Грубо говоря, покупатель платит за воздух.

Печенье OREO

Раньше начинка OREO заполняла всю внутреннюю поверхность печенья. Теперь же внутри осталась раздавленная капелька фирменного крема.

Спортивный напиток Gatorade

Чтобы уменьшить внутренний объём, а соответственно и количество заливаемой жидкости, производитель просто сделал донную выемку глубже. Это отлично видно на примере из старой рекламы напитка.

Бейгл

Как удешевить производство булочек? Элементарно! Достаточно просто сделать отверстие бейгла больше в два раза.

Гамбургер McDonald's

"Две мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, всё на булочке с кунжутом, только так и это..." - боль и разочарование от того, что кружок солёного огурца больше самой котлеты. Что ж, экономия должна быть экономной.

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