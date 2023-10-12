Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел область звездообразования

Внутри соседней карликовой галактики Малое Магелланово облако (ММО) находится впечатляющая область звездообразования - NGC 346. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" наблюдал эту область в среднем инфракрасном диапазоне, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Малое Магелланово облако (ММО) - галактика-спутник Млечного Пути, видимая невооруженным глазом в созвездии Тукана. Эта маленькая галактика-компаньон является более древней, чем Млечный Путь, поскольку в ней содержится меньше тяжелых элементов, которые образуются в звездах в результате ядерного синтеза и взрывов сверхновых.

Поскольку космическая пыль образуется из тяжелых элементов, таких как кремний и кислород, ученые ожидали, что в ММО будет отсутствовать значительное количество пыли. Однако новое изображение MIRI, а также предыдущее изображение NGC 346 с камеры "Уэбба" в ближнем инфракрасном диапазоне, показывают большое количество пыли в этой области.

На этом цветном изображении синие усики прослеживают излучение материала, который включает пылевидные силикаты и полициклические ароматические углеводороды, или ПАУ. Более рассеянное красное излучение исходит от теплой пыли, нагретой самыми яркими и массивными звездами в центре области. Дуга в центре слева может быть отражением света от звезды, расположенной вблизи центра дуги. Яркие пятна и нити отмечают области с большим количеством протозвезд.

Объединяя данные "Уэбба" как в ближнем, так и в среднем инфракрасном диапазонах, астрономы могут провести более полную перепись звезд и протозвезд в этом динамичном регионе. Полученные результаты имеют значение для нашего понимания галактик, которые существовали миллиарды лет назад, в эпоху во Вселенной, известную как "космический полдень", когда звездообразование было на пике, а концентрация тяжелых элементов была ниже.