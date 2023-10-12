Три знака Зодиака, которым удастся успешно решить финансовые вопросы

День, когда новые дела необходимо отложить на потом - время убывающей Луны неблагосклонно к начинаниям. А вот работать над начатыми ранее проектами не только можно, но и нужно: высокая работоспособность принесет хороший результат - как карьерный, так и финансовый.

Сегодня, 12 октября, решением финансовых вопросов рекомендуется заниматься представителям всех знаков Зодиака, но три из них будут в этом смысле особенно успешными.

Телец

Тельцам, которые очень ценят материальное благополучие, жизнь, похоже, приготовила приятный сюрприз: они могут получить средства, на которые не рассчитывали - например, неожиданную премию или подарок в денежном эквиваленте. Главное для представителей знака - понять, на что их потратить.

Стрелец

Стрельцам, которые безалаберны в денежных вопросах, из-за чего в последнее время их расходы превышают доходы, звезды советуют прекратить сетовать на судьбу, а попробовать исправить положение. Например, подать документы на грант, который позволит спокойно работать, не думая о том, где взять деньги.

Козерог

Козероги редко рассчитывают на денежные сюрпризы - как правило, они четко знают, какую работу сделали и что должны за нее получить. Но сегодня они вполне могут рассчитывать на приятный сюрприз: например, им выплатят денежное вознаграждение за работу, сделанную быстро и качественно.

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