Ученые выдвинули новую теорию, объясняющую уникальное галактическое явление

Астрофизики предложили новую теорию, объясняющую уникальное явление линзирования скопления галактик Abell 3827, которое находится на расстоянии примерно 1,3 миллиарда световых лет от Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Предыдущие наблюдения показали, что видимая часть скопления составляет всего десять процентов его массы, а остальная часть приходится на темную материю. Кроме того, из-за природы и расположения галактик в скоплении оно служит необычно сильной гравитационной линзой. В результате искаженный гравитацией свет от фоновых объектов образует светящееся синее кольцо по краям скопления.

Это кольцо, по сути, является размноженным изображением одних и тех же фоновых объектов, однако астрономам неизвестно, сколько именно изображений возникает в результате линзирования. В новой работе ученые предполагают, что линзирование, наблюдаемое в скоплении, обусловлено его трехмерными характеристиками. Предыдущие теории описывали линзирование как тонкое и плоское.

Согласно новой теории, гравитационная линза Abell 3827 имеет форму вафли, причем разные части имеют разную толщину - характеристика, которая может объяснить, почему скопление в некоторых частях выглядит более растянутым, чем в других. При этом галактики, образующие скопление, не должны находится на одинаковом расстоянии от Земли.