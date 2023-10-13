Европейские астрономы исследуют скопление галактик G113

Команда европейских астрономов исследовала скопление галактик PSZ2G113.91-37.01 (или сокращенно G113). Результаты кампании наблюдений, представленные в статье, опубликованной 5 октября на сервере предварительной печати arXiv, проливают больше света на свойства и природу этого кластера, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

G113 было обнаружено в 1999 году. Это скопление галактик с красным смещением 0,371. Его масса составляет около 758 триллионов солнечных масс, радиус - около 4 миллионов световых лет. Известно, что в нем находится радиогало и два радиореликта. G113 - это плохо изученное скопление, которое еще не наблюдалось ни одним крупным рентгеновским спутником.

Группа астрономов, возглавляемая Марией Джулией Кампитьелло из Болонского университета в Италии, решила изменить это. Ученые исследовали G113 в рентгеновских лучах в рамках проекта Cluster HEritage совместно с XMM-Newton. Их исследование было дополнено изображениями из выпуска данных 2 телескопа LOFAR (LoTSS-DR2).

Наблюдения показали, что G113 претерпевает слияние вдоль оси север-юг, и подтвердили наличие радиогало в центральной области и двух радиореликтов, которые оказались перпендикулярны оси слияния - один расположен в северном регионе, а другой - в южном.

Основываясь на рентгеновских данных, астрономы выявили разрыв поверхностной яркости в северной области G113. Дальнейший анализ этого разрыва позволил им классифицировать его как холодный фронт. Более того, температурная карта также выявила наличие еще одного холодного региона, расположенного в южной части скопления.

Исследование показало, что область гало имеет среднее значение спектрального индекса приблизительно -1,15 и связанное с ним стандартное отклонение 0,23.

Кроме того, исследователи провели точечный анализ рентгеновского и радиоизлучения как в гало, так и в северных реликтовых областях G113. Ученые обнаружили сильную корреляцию для гало и антикорреляцию для реликта. Этот вывод согласуется с предыдущими исследованиями.

Подводя итоги, авторы статьи предлагают дальнейшие наблюдения с целью определения физических процессов, которые порождают эту корреляцию и антикорреляцию.